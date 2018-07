Brad Ziegler de retour en Arizona

Les Marlins de Miami ont échangé le lanceur droitier Brad Ziegler aux Diamondbacks de l’Arizona, mardi, peu avant l’échéance pour les transactions sans ballottage du baseball majeur.

En retour, la formation floridienne a mis la main sur un autre artilleur droitier, soit Tommy Eveld.

Ziegler avait été envoyé à Phoenix par les Athletics d’Oakland durant la campagne 2011 et est demeuré avec les Diamondbacks jusqu’en 2016. Cette saison, il a présenté une fiche de 1-5 et une moyenne de points mérités de 3,98, tout en réalisant 10 sauvetages.

Le releveur a préservé 105 parties depuis le début de sa carrière.

Pour sa part, Eveld n’a toujours pas fait ses débuts dans les ligues majeures, lui qui a évolué aux niveaux A+ et AA cette saison. Le lanceur américain de 24 ans a réussi 13 sauvetages cette année, maintenant un dossier de 3-2 et une moyenne de 1,77 en 40 manches et deux tiers.