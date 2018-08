Alphonso Davies est prêt à affronter l'Europe

Le jeune prodige canadien Alphonso Davies n’a pas été en mesure de cacher son sourire, mardi, lorsqu’il a été questionné par rapport à son transfert qui l’enverra dès cet hiver vers le continent européen, où il évoluera et perfectionnera ses habiletés avec le prestigieux Bayern Munich, en Allemagne.

Alors que plusieurs clubs étaient dans la course afin de convaincre l’attaquant de 17 ans à rejoindre leurs rangs, Davies a affirmé aux journalistes de TVA Sports Nicolas Martineau et Patrice Bernier qu’il ne se voyait pas ailleurs qu’au Bayern.

«J’ai choisi Munich, car j’adore la manière qu’ils jouent et leur dispositif s’alliait parfaitement à mon style de jeu.»

Ce dernier racontait qu’il était un peu nerveux lorsqu’il était le temps de conclure cette entente qui allait avoir un impact sur le reste de sa carrière.

«Je suis soulagé de savoir que tout cela est maintenant rêglé», a lancé Davies.

Un semblant de déjà-vu

Le joueur d’origine ghanéenne, récemment devenu citoyen canadien, est habitué de s’acclimater à un nouveau pays, lui qui a dû déménager à deux reprises en s’installant au Libéria, puis en Ontario afin de finalement atterrir en Colombie-Britannique.

«En tant que footballeur, tu dois faire beaucoup de sacrifices, donc le fait de partir seul en Allemagne ne me fait aucunement peur», a expliqué celui qui trône au sommet au chapitre des passes décisives chez les Whitecaps de Vancouver, avec 10 aides en 21 rencontres.

Éternellement reconnaissant envers la MLS

Le joueur des Whitecaps a par la suite raconté ses plus beaux souvenirs lors de son passage dans le circuit Garber, alors qu’il n’était âgé que de 15 ans.

«J’ai joué mon premier match contre Orlando City, je me rappelle j’étais tellement nerveux, a expliqué Davies. Arrivé sur le terrain, j’ai vu mon nom briller sur le tableau indicateur. J’avais peur, car je ne savais pas ce qui se passait. C’est là que mon entraîneur m’a dit de seulement m’amuser et de ne pas me mettre de pression.»

Ce dernier ajoute qu’il ne pourra jamais assez remercier l’organisation britanno-colombienne pour tout ce qu’elle a fait pour lui.

«C’est elle qui a été là pour mon cheminement, c’est ma première équipe professionnelle, jamais je ne vais oublier tout ce qu’ils ont fait pour moi», a mentionné Davies.

À Atlanta pour montrer l'étendu de son talent

L’attaquant participera au Match des étoiles à la suite d’une performance digne des plus grands joueurs du Vieux continent, lui qui a ridiculisé la défensive du Minnesota United à l'aide de feintes magistrales afin de marquer des buts à coupe le souffle, samedi dernier.

«Avec le temps, je me sens de plus en plus confiant sur le terrain, j’ai développé des habitudes qui m’aident pendant les matchs, mais aussi dans ma vie quotidienne.»

Alphonso Davies sera l’étoile la plus jeune de la MLS, mercredi, à fouler le terrain du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, afin d’affronter la Juventus.