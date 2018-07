Sergey Kovalev: un style facile à lire?

Depuis qu’il a mis les pieds au Québec en 2009, Eleider Alvarez ne pense qu’à une chose: se battre dans un combat de championnat du monde. Son rêve deviendra réalité samedi, à Atlantic City, alors qu’il croisera le fer avec le Russe Sergey Kovalev pour le titre WBO des mi-lourds.

Sur papier, on pourrait penser qu’on aura droit à un duel inégal. Cependant, dans les faits, Alvarez a tous les outils pour venir à bout de Kovalev (32-2-1, 28 K.-O.). C’est ce que le Colombien croit depuis qu’il a assisté au premier combat entre le Russe et Jean Pascal en 2015.

«J’étais près du ring et j’ai trouvé que le style de Kovalev était facile à lire même s’il a une bonne force de frappe, a expliqué Eleider Alvarez lors d’une entrevue avec "Le Journal de Montréal" à son retour de son camp en Colombie. Je me souviens que Jean avait dit que Kovalev semblait avoir quatre ou cinq mains, mais il en avait seulement deux.»

Parlant de force de frappe, Kovalev est parvenu à faire mal à Pascal à plusieurs reprises durant leurs deux affrontements. À ce moment-là, on considérait que le boxeur québécois avait la meilleure mâchoire des mi-lourds. Comment se comportera celle d’Alvarez lorsqu’il encaissera les premiers coups de puissance du champion?

C’est une excellente question à laquelle on va avoir des réponses seulement samedi soir. Alvarez a été en difficulté une seule fois depuis le début de sa carrière et ce fut contre le Paraguayen Isidro Ranoni Prieto en 2015.

«Ce fut le pire round de ma carrière, a raconté Alvarez. J’ai été ébranlé, mais je n’ai pas été au tapis. Je n’avais pas été intelligent, car je voulais montrer aux amateurs que j’avais un menton et des couilles.»

«Je vais m’arranger pour que ça n’arrive pas contre Kovalev. Je vais être prêt à souffrir, comme ce fut le cas pendant mon camp en Colombie.»

Un homme de défis

Alvarez fait partie de la catégorie des boxeurs qui carburent aux défis. Chaque fois qu’il a eu besoin d’une bonne performance pour grimper les échelons de l’élite de sa division, il a été en mesure de la livrer.

Il répond toujours bien dans les moments où la tension est à son plus haut niveau.

On l’a constaté durant ses affrontements contre Lucian Bute, Jean Pascal, Ryno Liebenberg et Isaac Chilemba. Il a toujours trouvé une façon de remporter le combat.

Le défi d’affronter Sergey Kovalev l’allume au plus haut point.

«J’ai hâte d’arriver à la date du 4 août et je suis très motivé, a-t-il souligné. Plusieurs personnes me disent que je ne suis pas le même boxeur depuis que je suis revenu de la Colombie et je vais le démontrer dans le ring. Il n’y a pas de doute que Kovalev est mon plus gros défi en carrière. Je vais tout donner.»

Assurer l’avenir de sa famille

Alvarez empochera sa plus grosse bourse en carrière samedi. On parlerait d’environ 400 000 $ canadiens selon certaines informations. Le boxeur de 34 ans prendra cet argent pour se bâtir une maison en Colombie pour y loger sa petite famille.

Il utilisera aussi cet argent pour envoyer sa fille Aydaeliza à l’école privée dans les prochaines années. Peu de gens de son pays ont ce luxe. Pour Alvarez, ce sont des priorités qu’il a en tête depuis sa venue au Québec.

Le combat contre Kovalev est important sur le plan sportif, mais il pourrait aussi l’être sur le plan financier. Même s’il ne devient pas champion samedi, le réseau HBO pourrait lui offrir d’autres combats avec des bourses intéressantes dans les prochaines années.

Le patron de la chaîne Peter Nelson serait à la recherche de boxeurs pour rejoindre sa clientèle hispanique. Alvarez aurait le profil pour remplir cette mission.

Si le boxeur recevait une telle proposition, Al Haymon a déjà mentionné qu’il ne lui mettrait pas de bâtons dans les roues. C’est une bonne nouvelle.