Nicola Riopel prend sa retraite

Le gardien de but québécois Nicola Riopel a annoncé qu’il prenait sa retraite après sept saisons chez les professionnels.

«Des problèmes de santé apparus à la fin de la présente saison ont fait en sorte qu’il était rendu important, pour ma famille et moi, de prendre cette décision. En bout de piste, je suis fier du parcours accompli et d’avoir réalisé plusieurs rêves d’enfance», a écrit l’ancien des Wildcats de Moncton, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, sur sa page Facebook.

Le parcours professionnel du choix de cinquième ronde des Flyers de Philadelphie en 2009 n’a pas été de tout repos. Pendant sa carrière, Riopel, 29 ans, a joué au sein de la Ligue américaine de hockey (LAH) et de la Premier AA Hockey League (ECHL), en plus de faire des passages au Royaume-Uni et en France.

Au cours de la dernière saison, il a porté les couleurs du Thunder d’Adirondack et du Thunder de Wichita, dans l’ECHL, et du Crunch de Syracuse, dans la LAH.

Riopel n’a jamais disputé un match de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. Il a toutefois pris part à un match préparatoire avec le Lightning de Tampa Bay en 2017.