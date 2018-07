MLS 360 : du spectacle!

Le dernier week-end a démontré pourquoi il vaut la peine pour les amateurs de soccer de garder un œil sur la MLS. Cette ligue n’est certainement pas la meilleure au monde : c’est établi depuis longtemps, bien qu’elle soit en progression constante et peut-être bientôt parmi les 10 meilleures.

Mais il y a moyen d’avoir du spectacle. C’est assez inévitable, de surcroît, lorsqu’une ligue compte sur la présence de Zlatan Ibrahimovic.

Acquis au printemps dernier, l’attaquant du Galaxy a illuminé le match des siens, dimanche soir, en inscrivant un triplé contre Orlando City dans une rencontre qui était présentée à TVA Sports.

Un triplé pour le roi Zlatan - TVA Sports

«Ibra» en est maintenant à 15 buts et 6 passes décisives en 17 matchs depuis son arrivée dans le circuit Garber et son acquisition remplit définitivement ses promesses. Après une certaine période d’ajustement, le club californien est désormais en train de ravager la ligue, étant actuellement sur une séquence de neuf matchs sans défaite qui lui a permis de grimper au troisième rang dans l’Ouest. Le Galaxy n'est maintenant qu’à un point du Los Angeles FC, rival local.

Voilà qui promet pour les trois derniers mois de la saison.

La grande semaine de Davies

Alphonso Davies a presque 20 ans de moins que le «Zlat», mais il a tout autant animé le spectacle au cours de la semaine. Quelques jours après l’annonce de son transfert record vers le Bayern Munich, qu’il rejoindra à la fin de la saison en MLS, le prodige des Whitecaps, peut-être libéré par le dénouement de ce dossier, a explosé avec deux buts et deux passes décisives dans un gain de 4-2 des siens contre Minnesota United.

Davies distribue les passes brillantes depuis le début de la saison, il n’y a rien d’étonnant ici. Toutefois, il a démontré samedi qu’il peut maintenant convertir ses chances de marquer et si cette progression est définitive, il devient soudainement l’un des joueurs les plus dangereux de la MLS.

Les deux buts du garçon de 17 ans étaient absolument magnifiques, d’ailleurs, et il aura de nouveau la chance de se révéler, mercredi, alors qu’il affrontera la Juventus en compagnie des étoiles de la MLS.

MLS 360: doublé d'Alphonso Davies - TVA Sports

Après avoir toussoté dans les dernières semaines, les ‘Caps, grâce à cette grosse victoire, se retrouvent maintenant à deux points du Real Salt Lake et de la dernière place donnant accès aux éliminatoires. La défense du club est encore suspecte, mais si Davies continue sur sa lancée aux côté d’un Kei Kamara qui, manifestement, adore profiter des passes du jeune homme, la fin de saison risque d’être très divertissante.

Martinez n’arrête pas

Le forfait d’Ibrahimovic pour le Match des étoiles, annoncé ce lundi, permettra peut-être à Josef Martinez, attaquant d’Atlanta United, d’avoir tous les projecteurs braqués sur lui contre la Juventus.

Et c’est bien mérité, parce que le Vénézuélien n’est plus en voie de battre le record de buts en une saison de la MLS, il est en voie de le détruire.

Le joueur de 25 ans en a encore mis deux, samedi, cette fois contre l’Impact, et il en est maintenant à 24 cette saison. Le record est de 27. Il a jusqu’à la fin octobre pour le battre. Il... devrait y arriver.

Il risque aussi d'établir une marque qui sera très difficile à battre.

Josef Martinez irrésistible - TVA Sports

Pour l’Impact ce fut la fin difficile d’une semaine qui l’était tout autant. La formation montréalaise a d’abord échappé son match en demi-finale du Championnat canadien avant de voir le transfert de l’attaquant français Jimmy Briand, dont l’arrivée était très attendue, avorter dans la controverse. Non, ce sera une semaine à oublier pour la troupe de Rémi Garde, à laquelle on souhaite de se regrouper afin d’être dans un bon état d’esprit pour la visiter de Wayne Rooney et D.C. United, prévue samedi prochain.

Parlant de Rooney, l’Anglais a inscrit son premier but en MLS, samedi, dans une importante victoire de 2-1 de United contre les Rapids. Importante, parce que le club, qui cherche à se rapprocher du troupeau dans l’Est, ne pouvait pas échapper ce match.

MLS 360: but de Wayne Rooney - TVA Sports

Rooney a été au cœur de l’action en battant habilement le gardien Tim Howard entre les jambes, en plus de se casser le nez. Un match de guerrier. Pour le Colorado, c’est un autre résultat décevant à l’image du reste de sa saison jusqu’ici. Notons cependant que Kellyn Acosta, acquis la semaine dernière du FC Dallas, a marqué dès son premier match avec l’équipe.

Les finalistes remontent

Les deux finalistes de la Coupe MLS en 2017, le Toronto FC et les Sounders de Seattle, rassurent enfin leurs partisans après un début de saison épouvantable.

Les Torontois se sont offert une deuxième victoire contre le Fire en deux semaines, samedi, dans une rencontre où Sebastian Giovinco a affiché le feu sacré des beaux jours. Les «Reds» canadiens comptent sur le retour à la forme de cinq joueurs de haut calibre et cela se voit très clairement dans le jeu de la formation.

MLS 360: but de Jonathan Osorio - TVA Sports

Le TFC est encore 10e dans l’Est, mais est maintenant beaucoup moins largué et se retrouve à seulement six points, donc deux victoires, de la dernière place donnant accès aux éliminatoires. La suite risque d’être intéressante pour eux. Pour le Fire, c’est une cinquième défaite de suite. On leur souhaite bonne chance.

C’est vraiment le même phénomène pour Seattle. L’équipe a toute la misère du monde à marquer depuis le début de la saison, mais la voilà maintenant sur une séquence de trois victoires consécutives et de six matchs sans défaite. Le club a définitivement quitté le fond du classement dans l’Ouest pour rejoindre la pognée de formations qui sont dans la lutte aux éliminatoires.

Vainqueurs au compte de 3-1 contre le New York City FC, dimanche, les Sounders ont notamment pu admirer ce but inscrit par le Suédois Gustav Svensson à l’aide d’un missile dans la victoire:

MLS 360: bur de Gustav Svensson - TVA Sports

En bref

Les Red Bulls ont décidé d’accorder un peu de repos à Bradley Wright-Phillips et «Kaku» Gamarra, samedi contre le Crew, qui en profité pour infliger une rare défaite à domicile à l’équipe basée au New Jersey.

Après avoir offert des performances hésitantes dans les dernières semaines, Columbus s’est remis à gagner et à se rapprocher du top trois dans l’Est au lieu de tenter de contenir le peloton d’équipes qui luttent pour les éliminatoires.

Gerso Fernandes a inscrit un but splendide contre le FC Dallas, samedi, mais ce ne fut pas suffisant pour le Sporting, qui s’est finalement incliné au compte de 3-2. Ça ne va pas trop bien pour Kansas City, qui glisse au classement après avoir encaissé quatre défaites en cinq rencontres.

MLS 360: but de Gerso Fernandes - TVA Sports

À l’inverse, Dallas, qui vu Michael Barrios inscrire un triplé contre le SKC, possède désormais une avance de six points au sommet du classement dans l’Ouest.

Les Timbers sont d’ailleurs passés devant Kansas City au classement grâce à leur triomphe de 2-1 contre Houston. L’Argentin Sebastian Blanco a inscrit un joli but sur une volée dans la victoire.

MLS 360: but de Sebastian Blanco - TVA Sports

L’histoire du match, c’est aussi le but gagnant inscrit par l’attaquant Fanendo Adi, dont c’était la dernière présence avec l’équipe après de belles saisons à Portland. Le grand Nigérian a officiellement été transféré lundi au FC Cincinnati, qui entrera en MLS l’an prochain.

Finalement, dans ce qui est officiellement le match sans intérêt de la semaine, le Real Salt Lake et les Earthquakes ont fait match nul 0-0, samedi. Les deux gardiens, Andrew Tarbell pour San Jose et Nick Rimando, pour le RSL, ont fait les arrêts.

Sur ce, on se dit à la semaine prochaine et entre temps, bon Match des étoiles de la MLS à TVA Sports!