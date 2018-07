MLS : une semaine «all-star» à TVA Sports

Pour une deuxième année consécutive, TVA Sports présente le match des étoiles du Major League Soccer (MLS), dès 19h ce mercredi.

Pour l’occasion, la Juventus Turin rend visite aux meilleurs joueurs du circuit nord-américain au stade Mercedes-Benz, domicile de l’Atlanta United.

Ignacio Piatti représentera l’Impact de Montréal pour la MLS, aux côtés notamment de son ancien coéquipier Laurent Ciman, défenseur du Los Angeles FC, et de l’attaquant du Galaxy de Los Angeles Zlatan Ibrahimovic.

TVA Sports sera en direct d’Atlanta. Frédéric Lord assurera la description de la rencontre en compagnie de l’analyste Vincent Destouches. Nicolas A. Martineau animera l’avant-match et la mi-temps sur le terrain avec les analystes et anciens joueurs de l’Impact Patrice Bernier et Hassoun Camara.

Une édition spéciale d’une heure de l’émission L’Impact cette semaine en direct d’Atlanta sera présentée sur les ondes de TVA Sports mardi à 18h.