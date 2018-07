Les Red Sox tranchent en 13e manche

Blake Swihart a produit le point de la victoire en 13e manche pour les Red Sox, qui ont vaincu les Phillies de Philadelphie au compte de 2-1, lundi à Boston.

Le double du frappeur suppléant a permis à Eduardo Nunez de toucher la plaque. Ce dernier avait précédemment cogné un simple avant de voler le deuxième coussin.

Il s’agit d’une quatrième victoire de suite pour la formation du Massachusetts.

Des lanceurs en bonne forme

Les partisans réunis au Fenway Park ont eu droit à un duel de lanceurs, animé principalement par les partants David Price et Aaron Nola. Bien qu’aucun des deux partants n’ait obtenu de décision, ils ont limité leurs adversaires à un point chacun en huit manches.

Entamant le match pour les favoris locaux, Price a concédé huit coups sûrs et un but sur balles, tandis que Nola a alloué quatre frappes en lieu sûr et une passe gratuite.

La victoire est toutefois allée au dossier de Hector Velazquez (7-0), qui a été parfait en 13e manche. Luis Garcia était sur la butte lorsque Swihart a joué les héros, mais c’est Austin Davis (1-1) qui avait permis à Nunez d’atteindre le premier but.

Nunez avait par ailleurs été à l’origine du premier point des Red Sox à l’aide d’un triple lors du cinquième tour au bâton. Avec un simple en deuxième, Maikel Franco avait pour sa part permis à Asdrubal Cabrera d’inscrire les Phillies au tableau.