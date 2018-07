Les Browns ajoutent de la profondeur à leur formation

Les Browns de Cleveland ont annoncé la signature de trois joueurs, lundi.

Il s’agit des demis de coin Christian Boutte et Jeremiah McKinnon, ainsi que du demi inséré Orson Charles.

Boutte est une recrue qui a joué son football universitaire avec les Colonels de l’Université Nicholls State. En trois saisons dans la NCAA, il a réalisé 75 plaqués en solitaire et quatre interceptions.

Pour sa part, Mckinnon en sera également à sa première année dans la NFL. Il avait signé comme agent libre avec les Cowboys de Dallas en 2016 et a depuis été sur les équipes d’entraînement des Giants de New York et des Titans du Tennessee.

Quant à lui, Charles a déjà joué 36 matchs dans la meilleure ligue de football au monde. Depuis la saison 2012-2013, il a porté les couleurs des Bengals de Cincinnati, des Lions de Detroit et des Chiefs de Kansas City. Il a récolté 162 verges de gains et il n’a toujours pas marqué de touché dans la NFL.

Afin de faire de la place sur leur formation, les Browns ont libéré le joueur de ligne défensive Trenton Thompson. Ce dernier avait signé un contrat avec la formation de l’Ohio le 4 mai et n’a visiblement pas convaincu l’état-major de la formation.