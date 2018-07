Jerome Messam libéré par les Roughriders

Les Roughriders de la Saskatchewan ont libéré le porteur de ballon Jerome Messam en raison d’une accusation de voyeurisme dont il fait l’objet, a annoncé l’équipe lundi.

L’incident se serait produit en novembre 2016.

«La ligue canadienne de football [LCF] est au courant du fait que Jerome Messam a été accusé de voyeurisme, une offense au code criminel, a indiqué la LCF par voie de communiqué. Le commissaire Randy Ambrosie a indiqué à toutes les équipes n’allaient pas entériner un contrat pour Messam si une équipe tentait de s’entendre avec lui.»

Messam s’est de nouveau joint aux Roughriders en tant que joueur autonome en février. Il avait porté les couleurs de l’équipe de la Saskatchewan en 2014 et en 2015.

Le porteur de ballon n’avait amassé que 205 verges en 52 courses et aucun touché en six parties cette saison.

En carrière, il a également joué avec les Lions de Colombie-Britannique, les Eskimos d’Edmonton, les Alouettes de Montréal et les Stampeders de Calgary.