Jarome Iginla fait ses adieux

Jarome Iginla a officiellement pris sa retraite du hockey de la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi en conférence de presse à Calgary.

L’ancien attaquant des Flames avait déjà annoncé sa retraite mercredi et a bouclé la boucle devant les représentants de la place.

«S’il y a des enfants et des jeunes qui ont un rêve et se demandent si les sacrifices en valent la peine, je vous assure que oui, a conclu le futur membre du Temple de la renommée. Travaillez le plus fort que vous le pouvez, donner votre meilleur, c’est un merveilleux sport auquel participer.»

“It’s a wonderful, wonderful game to be a part of all the way through.”



