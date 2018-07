Cody Ceci demande près du double de l’offre des Sénateurs

En arbitrage, Cody Ceci demande 6 millions $ aux Sénateurs d’Ottawa, eux qui ne lui offrent que 3,35 millions $, selon ce qu’a rapporté le réseau Sportsnet lundi.

Ceci, joueur autonome avec compensation, est parmi les 44 membres de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui avaient initialement décidé de recourir à l’arbitrage pour signer un nouveau contrat.

