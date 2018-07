Bradley Wright-Phillips a hâte de jouer avec Josef Martinez

Un des meilleurs joueurs de la MLS, le buteur naturel Bradley Wright-Phillips, qui a récemment inscrit son 100e but dans l’uniforme des Red Bulls de New York, se dit impatient de disputer un match amical, qui fera un plus grand bien à tous les joueurs du circuit Garber.

«Le mois de juillet a été éprouvant pour tout le monde et c’est vraiment super de jouer un match sans réel enjeu, ça va nous permettre de nous détendre et de nous amuser», a expliqué Wright Phillips lors de la séance d'entraînement des étoiles de la MLS, lundi.

Alors que l’équipe des étoiles de la MLS s’apprête à affronter les champions de la première division italienne, la Juventus de Turin, Wright-Phillips a affirmé qu’il n’y avait aucun joueur parmi la formation italienne qu’il avait hâte d’affronter, lui qui a préféré se concentrer sur les séances d’entraînements de son équipe afin de créer une chimie entre les étoiles de la MLS.

«J'ai plutôt hâte de jouer en compagnie de Josef Martinez, qui est en ce moment le meilleur buteur de la MLS cette saison, je suis un très grand fan de son style et j'ai hâte de voir comment il joue plus attentivement», a affirmé le buteur des Red Bulls.

Voyez l’entrevue ci-dessous.

Le défenseur central des Red Bulls de New York Aaron Long est également présent au match des étoiles, tout comme son coéquipier Bradley Wright-Phillips. Le joueur en sera à son premier match amical face à un grand club européen.

Ce dernier est revenu sur son parcours particulier en MLS, lui qui a déjà envisagé il y a quelques années, à prendre sa retraite du soccer.

À voir dans le segment ci-dessous.