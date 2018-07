Blue Jays : Brandon Drury veut prouver sa valeur

Même s’il a connu une saison décevante jusqu’ici, Brandon Drury espère prouver aux Blue Jays de Toronto qu’ils ont misé juste en faisant son acquisition la semaine dernière.

Le joueur d’avant-champ de 25 ans a fait partie de la transaction qui a envoyé le lanceur J.A. Happ aux Yankees de New York. Les Jays ont aussi obtenu les services du voltigeur Billy McKinney dans cet échange.

«Ç’a été une année très frustrante, a-t-il reconnu au réseau Sportsnet. Ça n’a pas été facile pour moi.»

Échangé aux Yankees au mois de février par les Diamondbacks de l’Arizona, Drury a entamé la saison en tant que joueur de troisième but partant des Bombardiers du Bronx. Sa bonne fortune n’a toutefois pas duré.

Il a rapidement été ennuyé par des migraines et des problèmes de vision, deux choses avec lesquelles il doit composer depuis le début de sa carrière. Après avoir été sur la touche pendant deux semaines, il a été rétrogradé dans les ligues mineures. Il a passé une bonne partie de la campagne au niveau AA et au niveau AAA.

Potentiel

En 21 matchs dans les majeures en 2018 (avant le duel tard en soirée des Jays), il a maintenu une moyenne au bâton de ,186 avec un circuit et neuf points produits. Il a toutefois obtenu de bien meilleures statistiques au cours de ses deux premières saisons complètes. Il insiste d’ailleurs pour dire qu’il n’a pas encore atteint son plein potentiel comme cogneur.

«Je pense que je peux en donner beaucoup plus et je suis ici pour le prouver», a-t-il affirmé.

Les épreuves qu’il a vécues cette saison l’aideront à atteindre ses objectifs, selon lui. «Je pense que tout cela m’aidera à devenir un meilleur joueur, a indiqué Drury. Être un assez bon joueur dans les majeures et être rétrogradé, ça n’a pas été facile. Mais je suis plus affamé que jamais et prêt à montrer ce que je sais faire.»

Les Jays entamaient une série de trois matchs contre les Athletics, à Oakland, tard lundi soir.