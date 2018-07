Baseball majeur : la semaine de Jonathan Schoop et de Christian Yelich

Jonathan Schoop, des Orioles de Baltimore, et Christian Yelich, des Brewers de Milwaukee, ont respectivement été nommés joueurs de la semaine dans les ligues américaine et nationale, lundi.

Schoop s’est distingué avec cinq circuits en six matchs au cours de la semaine qui s’est amorcée le 23 juillet. Il a cogné une longue balle et produit trois points dans un gain de 7-6 contre les Red Sox de Boston, mardi, avant de réaliser deux performances identiques contre les Rays de Tampa Bay, vendredi et dimanche.

En conservant une moyenne au bâton de ,379 et en étant à l’origine de 13 points, le joueur de deuxième but a aidé son club à remporter quatre de ses six duels contre des rivaux de la section Est.

L’athlète de 26 ans a notamment vu une série de cinq matchs avec un circuit prendre fin vendredi, égalant un record du baseball majeur pour un joueur évoluant au deuxième coussin.

Il s’agit d’un deuxième honneur hebdomadaire en carrière pour Schoop.

Yelich constant

Yelich a pour sa part disputé sept rencontres lors des sept derniers jours, les Brewers croisant le fer trois fois contre les Nationals à Washington, puis contre les Giants à San Francisco. La formation a revendiqué un dossier de 5-2.

L’Américain a maintenu une moyenne de ,517 dans ces séries, marquant huit points en plus d'en produire 10. Il a expédié trois balles dans les gradins.

Le voltigeur montre par ailleurs la meilleure moyenne de la Nationale cette saison, à ,320. Il est au cœur d’une séquence de 13 parties avec au moins un coup sûr. Il en a obtenu au moins deux lors de ses six plus récentes sorties.

Yelich n’avait jamais été nommé joueur de la semaine auparavant. Il est le premier représentant des Brewers à recevoir ce titre depuis Aramis Ramirez, le 5 juillet 2015.