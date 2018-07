Adam Duvall passe aux Braves

Les Braves d’Atlanta ont mis la main sur Adam Duvall des Reds de Cincinnati en retour des lanceurs droitiers Lucas Sims et Matt Wisler ainsi que du voltigeur Preston Tucker, lundi soir.

Duvall a frappé 15 circuits en 105 rencontres cette saison, produisant 61 points en plus d’en inscrire 40. Il montre une moyenne au bâton de ,205. Le voltigeur a été invité au match des étoiles en 2016.

Tucker a pour sa part participé à 62 matchs. Il a claqué quatre longues balles, été à l’origine de 22 points et croisé le marbre 14 fois, revendiquant une moyenne de ,256.

Sims et Wisler ont œuvré principalement dans les mineures cette saison. À Atlanta, Sims a maintenu une moyenne de points mérités de 7,84 en 10 manches et un tiers, tandis que Wisler a montré une fiche de 1-1 et une moyenne de 5,40 en sept matchs, dont trois départs.

Les Braves sont en lutte avec les Phillies de Philadelphie pour le premier rang de la section Est de la Ligue nationale.