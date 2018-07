Yonder Alonso propulse les Indians

Yonder Alonso a produit trois points dans la victoire de 8-1 des Indians de Cleveland aux dépens des Tigers, dimanche après-midi, à Detroit.

Alonso a étiré les bras pour la 18e fois cette saison en troisième manche, alors que Jose Ramirez était sur les sentiers. Il est revenu à la charge en huitième avec un double productif.

Pour sa part, Edwin Encarnacion a produit deux points dont un avec son 24e circuit de la campagne. Melky Cabrera a également frappé la longue pour les visiteurs.

Corey Kluber (13-6) a obtenu la victoire. En sept manches et un tiers au monticule, le partant des Indians n’a alloué qu’un point, cinq coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.

Jordan Zimmermann (4-3) a encaissé le revers après avoir accordé cinq points et six coups sûrs en trois manches de travail.