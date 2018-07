Un triplé pour le roi Zlatan

Zlatan Ibrahimovic a inscrit trois buts, dimanche soir, à Carson, pour mener le Galaxy de Los Angeles à une victoire de 4-3 face à l’Orlando City SC. Ce gain permet à la formation californienne de prolonger à neuf sa séquence de match sans défaite.

Ibrahimovic a d’abord participé à la réussite de Giovani dos Santos, à la 39e minute de jeu. Dès le retour de la mi-temps, l’attaquant de 36 ans a fait bouger les cordages pour la 13e fois de la saison.

Plus tard dans la deuxième demie, le joueur suédois a marqué le but égalisateur et celui de la victoire en l’espace de quatre minutes.

Il s'agit du premier tour du chapeau pour Zlatan en MLS. Il s'empare à lui seul du deuxième rang des meilleurs buteurs du circuit Garber.

Du côté adverse, Cristian Higuita et Dominic Dwyer ont enfilé l’aiguille. Le défenseur du Galaxy Michael Ciani a aidé la cause des visiteurs en marquant dans son filet en fin de première demie.

David Bingham a bloqué trois des cinq tirs cadrés dirigés vers la cage du Galaxy. À l’autre bout du terrain, Earl Edwards fils a cédé quatre fois sur 11 tirs cadrés.