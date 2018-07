Sean Newcomb à une prise de l’exploit

Il ne manquait qu’une prise au lanceur des Braves Sean Newcomb pour réaliser un match sans point ni coup sûr face aux Dodgers de Los Angeles, dimanche après-midi, à Atlanta, où les favoris de la foule l’ont finalement emporté 4-1.

C’est Chris Taylor qui a mis fin au rêve de Newcomb en claquant un simple en neuvième manche alors qu’il faisait face à un compte de deux balles deux prises.

Newcomb (10-5) a cédé sa place à Dan Winkler sur la butte. En huit manches et deux tiers, il a retiré huit frappeurs sur des prises et a alloué un but sur balles.

Après avoir fait son chemin jusqu’à deuxième coussin, Taylor a franchi la plaque sur un simple de Manny Machado aux dépens de Winkler.

Nick Markakis a produit trois points pour les Braves, dont deux avec son 11e circuit de la saison.

Ross Stripling (8-3), qui a accordé quatre points et sept coups sûrs en quatre manches, a encaissé le revers.

Le nombre de matchs sans point ni coup sûr dans l'histoire du baseball majeur est de 299, incluant les séries éliminatoires.

Le dernier lanceur à avoir réalisé un tel exploit est le Canadien James Paxton, qui avait muselé les Blue Jays dans son pays, à Toronto, le 8 mai dernier.