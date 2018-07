Prenant le départ 28e, Kyle Busch triomphe à Long Pond

Kyle Busch s’est rapidement forgé un coussin après la dernière relance du Gander Outdoors 400 pour signer une sixième victoire cette saison en série Monster Energy de NASCAR, dimanche sur le circuit de Pocono, à Long Pond, en Pennsylvanie.

Busch, qui s’est élancé de la 28e position, compte maintenant 49 triomphes en carrière dans la principale série de stock-cars américains.

Parti de la position de tête, Daniel Suarez a quant à lui terminé deuxième. Alex Bowman, Kevin Harvick et Erik Jones ont complété le top 5.

Chase Elliott et Harvick ont par ailleurs remporté les deux premiers segments de la course.

Darrell Wallace fils a été victime d’un violent contact à pleine vitesse avec le mur à quelques tours de la fin. Il a toutefois été en mesure de quitter sa voiture par ses propres moyens. Brad Keselowski a également abandonné en raison d’un accident causé par une crevaison.

Avec cette victoire, Busch a porté sa récolte à 891 points cette saison, devançant Harvick par 58 points.

La prochaine course sera le GoBowling at The Glen, présenté dimanche prochain, dans l’État de New York.