Les Rangers balayent les Astros

Les Rangers du Texas ont eu chaud, mais ont finalement vaincu les Astros de Houston 4-3, dimanche, au Minute Maid Park.

Avec cette victoire, les hommes de Jeff Banister ont balayé leur adversaire dans une série de trois rencontres.

En avant 4-2 lors de la manche ultime, les Rangers ont vu Tony Kemp réduire l’écart à un seul petit point, mais le releveur Keone Kela a été en mesure de finir le travail, récoltant par ailleurs son 24e sauvetage de la saison.

La victoire est allée à la fiche de Mike Minor (7-6), qui a œuvré pendant six manches. Il a retiré huit frappeurs sur des prises et permis deux points et quatre coups sûrs.

Chez les perdants, Lance McCullers fils (10-6) a hérité de la défaite. Sur le monticule pendant cinq manches et un tiers, il a permis trois points mérités sur six coups sûrs et a retiré un total de 11 cogneurs dans la mitaine.

Le joueur de troisième but des Astros Tyler White a été l’unique frappeur à expédier une balle à l’extérieur des limites du terrain.