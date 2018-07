Les Marlins blanchissent les Nationals

Jose Urena n’a pratiquement rien donné au Nationals de Washington et les Marlins ont triomphé 5-0, dimanche, à Miami.

Urena (3-10) a lancé lors des six premières manches et n’a permis qu’un seul coup sûr, en plus de distribuer quatre passes gratuites. Il a également retiré cinq adversaires sur des prises. L’athlète de 26 ans a aussi produit le premier point de cette rencontre avec un simple qui a poussé Miguel Rojas au marbre.

Le joueur de troisième but Martin Prado s’est démarqué offensivement avec deux points produits.

Le lanceur Jeremy Hellickson (4-2) a obtenu la défaite. Il a permis cinq points, dont deux sur des erreurs, sur huit coups sûrs en quatre manches et deux tiers de travail.

Avec cette victoire, les Marlins ont nivelé la série de quatre parties, alors qu’ils avaient perdu les deux premiers duels.