J.A Happ remporte son premier match avec les Yankees

À son premier départ avec les Yankees, le lanceur J.A. Happ n’a permis qu’un point aux Royals de Kansas City pour mener les siens à un gain de 6-3, dimanche à New York.

Obtenu des Blue Jays de Toronto en retour du joueur d’avant-champ Brandon Drury et du voltigeur Billy McKinney jeudi, Happ (11-6) a alloué seulement trois coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail.

Seul Salvador Perez est parvenu à produire un point à ses dépens lorsqu’il a expédié un tir dans les gradins en sixième manche.

Bien appuyé

Les coéquipiers de l’artilleur se sont assurés de bien accueillir le nouveau venu en lui donnant rapidement une avance. Aaron Hicks a produit deux points dès le tour au bâton initial à l’aide de son 17e circuit de la saison. Didi Gregorius le précédait sur les sentiers.

Hicks a terminé sa soirée de travail en frappant trois coups sûrs en autant de présences officielles au bâton tout en soutirant un but sur balles. Il a touché deux fois la plaque.

Outre Hicks, Miguel Andujar, Gleyber Torres, Greg Bird et Giancarlo Stanton ont également contribué en produisant tous un point.

Tous les points des visiteurs ont été marqués à la suite de circuits. Outre Perez, Hunter Dozier, en septième, puis Rosell Herrera, en huitième, ont frappé des longues balles en solo. Pour Herrera, il s’agissait d’un premier coup de quatre buts en carrière.

Le partant des Royals Burch Smith (1-2) a subi la défaite après avoir permis cinq points, autant de frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en quatre manches.

Dans le clan local, Aroldis Chapman a œuvré au marbre lors de la neuvième manche, retirant les trois frappeurs à lui faire face sur des prises pour enregistrer un 28e sauvetage cette année.