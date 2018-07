IndyCar : Une stratégie gagnante pour Alexander Rossi

Alexander Rossi a profité d’une stratégie à deux arrêts en vertu d’une bonne gestion de la consommation d’essence pour remporter le Honda Indy 200 de la série IndyCar, dimanche à Lexington, en Ohio.

Il a été le seul pilote à tenter cette stratégie.

Rossi, qui s’élançait de la position de tête, a ainsi signé une deuxième victoire cette saison et une quatrième en carrière. Dimanche, il a devancé Robert Wickens, Will Power, Josef Newgarden et Scott Dixon.

Le Français Sébastien Bourdais, qui a pris le départ de la 24e et dernière place sur la grille de départ, a finalement terminé sixième.

Avec le cinquième échelon, Dixon a conservé la tête du classement des pilotes, lui qui a remporté trois épreuves cette saison. Rossi s’est toutefois approché à 46 points du meneur.

La prochaine étape prévue au calendrier sera l’ABC Supply 500, disputé à Long Pond, en Pennsylvanie, le 19 août.