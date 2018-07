Henrik Zetterberg toujours dans l’incertitude

Henrik Zetterberg est toujours incertain quant à son avenir.

L’agent de l’attaquant des Red Wings, Gunnar Svensson, ignore si son client pourra jouer la saison prochaine ou s’il sera plutôt contraint à la retraite, a-t-il confié au site Internet suédois Hockeybladet.

«Il n’a pas encore décidé s’il allait continuer à jouer en raison de ses problèmes de dos», a-t-il affirmé.

Le directeur général des Wings, Ken Holland, s’attend quant à lui à ce que le vétéran de 37 ans se rapporte au camp d’entraînement.

De son côté, l’entraîneur-chef Jeff Blashill a indiqué plus tôt cette semaine qu’il n’avait aucune indication à savoir si son capitaine serait de retour.

«La plus grosse question est de savoir s'il est en santé. Il a passé la deuxième moitié de la dernière saison à ne pas pratiquer en raison de son dos. Il a enduré, car c'est l'un des plus grands guerriers que je connaisse et il a été capable d'être un très bon joueur quand même. Mais ça continue d'user son corps.»

Zetterberg a joué plus de 1000 matchs (1082) avec les Red Wings depuis le début de sa carrière. En 2017-2018, il a amassé 56 points en 82 rencontres.

Il a récolté 960 points (337 buts, 623 passes) et a soulevé la coupe Stanley en 2008 en plus de remporter le trophée Conn Smythe.