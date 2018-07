F1: Lewis Hamilton intouchable en Hongrie; Lance Stroll 17e

Le Britannique Lewis Hamilton a remporté sans problème le Grand Prix de Formule 1 de Hongrie, dimanche, à Budapest.

Hamilton, parti de la position de tête, n'a cédé la tête de la course à Sebastian Vettel (Ferrari), lorsqu'il a dû effectué son premier et seul arrêt aux puits, que pendant quelques minutes au tiers de la course, environ.

Vettel et son coéquipier Kimi Raikkonen ont respectivement terminé deuxième et troisième.

Les deux pilotes Ferrari ont dépassé la Mercedes de Valtteri Bottas avec cinq tours à faire alors que l'arrière de la voiture de Vettel a accroché l'avant de celle de Bottas lors d'un dépassement. Bottas a terminé cinquième. Le Finlandais a protégé sa quatrième position alors que la Red Bull de Daniel Ricciardo tentait un dépassement avec trois tours à faire. Les deux monoplaces sont d'ailleurs entrées en contact. Mais l'Australien s'est repris au début du dernier tour.

Le Québécois Lance Stroll (Williams), qui a dû partir de la ligne des puits en raison de modifications de plusieurs composantes de sa voiture entre la fin des qualifications et le début de la course, a terminé en 17e place.

Hamilton, avec 213 points, est au sommet du classement des pilotes. Il possède 24 points d'avance sur Vettel.

Plus de détails suivront.