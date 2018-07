Elijah McGuire souffre d'une fracture à un pied

Le porteur de ballon des Jets de New York Elijah McGuire devra être opéré pour traiter une fracture du pied et devrait rater de trois à six semaines d’activités.

Le réseau ESPN a rapporté l'information dimanche.

L’Américain de 24 ans a pris part à 16 rencontres à sa première saison en 2017, dont deux au sein de la formation partante. Il a effectué 88 courses pour des gains de 315 verges, marquant un touché sur un jeu de 69 verges.

Il a également capté 17 ballons pour 177 verges, atteignant la zone des buts une fois à l’aide d’un jeu aérien.

McGuire a été repêché en sixième ronde par les Jets lors du repêchage de la NFL en 2017.

La formation new-yorkaise entamera son calendrier régulier en visitant les Lions de Detroit, le 10 septembre.