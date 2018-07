Effectuant cette semaine ses débuts dans le baseball majeur à 28 ans avec les Angels de Los Angeles, Francisco Arcia a marqué les esprits avec une production de 10 points à ses deux premières rencontres.

Le receveur, qui a œuvré dans les mineures pendant 12 saisons avant d’obtenir sa chance, a ainsi établi une nouvelle marque des ligues majeures. La précédente marque appartenait à Joe Cunningham, qui avait produit neuf points en 1954 avec les Cardinals de St. Louis.

Jeudi, le Vénézuélien a été à l’origine de quatre points, claquant un circuit contre les White Sox de Chicago. Il a ajouté une deuxième longue balle samedi contre les Mariners de Seattle en plus de cogner deux doubles, produisant six points.

«Je suis heureux de faire partie de l’équipe, a dit Arcia selon le site du baseball majeur. Ils m’ont donné une opportunité. Je me sens bien parce que je n’ai jamais abandonné. Je me suis toujours présenté sur le terrain pour me battre. Maintenant, j’y suis parvenu.»

Une ouverture

Arcia a reçu un appel des Angels après la transaction qui a envoyé le receveur Martin Maldonado aux Astros de Houston, jeudi. Le gérant Mike Scioscia s’est dit heureux du travail du nouveau venu.

«Vous ne pouvez être plus heureux pour quelqu’un qui a fait ce que Frankie a fait, a lancé Scioscia. Il a travaillé fort dans les mineures pour obtenir cette chance. De faire ce qu’il a fait en deux matchs, c’est incroyable.»

«Il nous a donné un bon coup de main, il n’y a aucun doute là-dessus.»

Cette saison aux niveaux AA et AAA, Arcia a maintenu une moyenne au bâton de ,275, claquant trois longues balles en 46 parties.