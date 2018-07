Vladimir Guerrero parlera de son passage avec les Expos dans son discours d’intronisation

Vladimir Guerrero parlera de Montréal dans son discours d’intronisation au Temple de la renommée du baseball qu’il livrera dimanche, mais il portera la casquette des Angels d’Anaheim avec fierté durant la cérémonie.

Comme on le sait, le voltigeur a provoqué des remous en janvier dernier lorsqu’il a annoncé qu’il fera son entrée au temple avec la casquette de la formation californienne au lieu de celle des Expos.

Et ce, même s’il passé la moitié de sa carrière de 16 ans dans le baseball majeur dans la Métropole.

«C’est à Montréal que j’ai eu ma première chance dans le baseball majeur, a indiqué Vladimir Guerrero lors de son point de presse samedi après-midi. Ça m’a amené au Canada puis aux États-Unis par la suite.

«Avec cet uniforme, j’ai pu mettre le drapeau de la République dominicaine à l’avant-scène.»

Un journaliste canadien lui a rappelé les résultats d’un sondage mené sur Twitter au sujet de son choix de casquette pour son intronisation. 81% des répondants avaient indiqué que «Vlad» devrait opter pour celle des Expos contre 19 % pour celle des Angels.

L’ancien voltigeur a apporté de bons arguments pour expliquer son choix.

«Je n’ai pas pris connaissance des résultats de ce sondage, a expliqué Guerrero qui est maintenant âgé de 43 ans. Ce fut une décision difficile jusqu’à la fin parce que j’ai passé plusieurs saisons à Montréal et c’est à cet endroit que j’ai fait mes débuts.»

«Je vais parler de Montréal dans mon discours, mais c’est à Anaheim que j’ai appris à gagner. Le fait que les Expos n’existent plus est un autre élément que j’ai considéré.»

«Ce qui a été déterminant, c’est que j’ai pu prendre part aux séries éliminatoires à cinq reprises durant mes six saisons avec les Angels. C’est très spécial d’être le premier joueur de cette organisation à être intronisé au Temple de la renommée.»

L’influence de Felipe et Pedro

Durant son séjour avec les Expos, Guerrero a eu la chance de jouer sous les ordres de Felipe Alou et d’avoir Pedro Martinez comme coéquipier. Les deux hommes ont un certain impact sur le parcours de l’ancien no 27.

«Felipe a été mon premier gérant dans les majeures et il a eu une influence importante sur ma carrière, a raconté Guerrero. Je n’ai jamais oublié son conseil d’arriver tôt au stade. Je l’ai pris au pied de la lettre dès ma première saison.

«Ça l’a eu une signification particulière pour moi.»

Pour ce qui est de Martinez, il est devenu un ami proche de Guerrero pendant ses quatre saisons passées avec les Expos.

«On a joué et vécu ensemble à Montréal. D’être avec lui au Temple de la renommée, c’est incroyable, a-t-il ajouté. Il a aussi fait plusieurs choses pour moi après qu’il soit parti de l’organisation des Expos.»

Il y aura moins de gens du Québec dimanche pour la cérémonie de Guerrero que celle de l’an dernier avec Tim Raines. Toutefois, Guerrero a l’intention de remercier ceux qui voudront le saluer.

«Je vais leur exprimer ma gratitude, a-t-il souligné. Je vais leur dire que mon passage à Montréal a été important pour moi.»