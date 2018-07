Vladimir Guerrero fils se rapproche des ligues majeures

Vladimir Guerrero fils effectuera prochainement ses débuts au niveau AAA, ont annoncé les Blue Jays de Toronto samedi.

Meilleur espoir de la formation torontoise, le joueur de 19 ans rejoindra les Bisons de Buffalo après l’intronisation de son père au Temple de la Renommée du baseball, qui aura lieu dimanche. Guerrero fils assistera à la cérémonie, à Cooperstown.

Le joueur de troisième but pourrait faire ses débuts dans le AAA dès mardi, alors que les Bisons affronteront les Iron Pigs de Lehigh Valley.

En 61 matchs et 266 présences à la plaque cette saison avec les Fisher Cats du New Hampshire dans le niveau AA, Guerrero fils a claqué 94 coups sûrs, dont 14 circuits, produit 60 points et maintenu une impressionnante moyenne au bâton de ,402.

Après avoir été à l’écart pendant un mois en raison d’une blessure ligamentaire au genou gauche, il a effectué son retour au jeu le 13 juillet dernier.