Un repos bien mérité pour le Bleu-Blanc-Noir

Tous les joueurs s’y attendaient, mais aucun n’a été en mesure de s’y opposer: l’attaquant de l’Atlanta United FC Josef Martinez a fait la pluie et le beau temps contre l’Impact, samedi à Montréal.

Avant le duel au Stade Saputo, le Vénézuélien comptait huit buts à ses cinq plus récentes sorties. Avec deux autres filets contre le onze montréalais, il a porté son total à 24 réussites cette saison.

Malgré tout, l’entraîneur-chef Rémi Garde a refusé d’expliquer cette défaite que par le rendement du joueur vedette.

«C’est un très bon joueur et en plus, il est en réussite exceptionnelle en ce moment, a concédé Garde. Mais le deuxième but, ce n’est pas un exploit de sa part et sur le premier, il bénéficie d’une position de hors-jeu au départ de l’action qui n’est pas sifflée.»

«C’est un très bon joueur, mais malheureusement pour nous, ce n’est pas le seul joueur de l’équipe avec des qualités de puissance, de technique et de vitesse. Après, on n’avait pas forcément les jambes qu’on aurait aimé avoir»

Un répit

L’Instructeur faisait ainsi allusion à une éreintante séquence de sept matchs en 22 jours qui s’est terminée samedi. La formation montréalaise a conclu cette série avec une fiche de 3-3-1, toutes compétitions confondues.

Pour certains joueurs, dont le milieu de terrain français Saphir Taïder, ce sera l’occasion de se reposer. Taïder a en effet participé à toutes les rencontres, incluant les deux duels en demi-finale du Championnat canadien contre les Whitecaps de Vancouver.

Samedi, le Français a d’ailleurs été retiré du match à la 65e minute en raison d’un muscle tendu.

«Saphir fait partie de ceux qui ont enchaîné tous les matchs parce que je n’avais pas beaucoup d’autres options. Il a souffert un peu», a conclu Garde, qui ne croit pas que cette blessure soit sérieuse.