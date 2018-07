Tom Wilson est-il surpayé? Des comparaisons éloquentes

Ils sont nombreux à croire que Tom Wilson a reçu trop d’argent de la part des Capitals de Washington.

Ont-ils raison d’être outrés du généreux contrat de six saisons d’une valeur de 31 millions $ octroyé à l’attaquant de 24 ans?

Avant de nous prononcer, regardons la situation de près avec des cas semblables.

Selon le site spécialisé CapFriendly, le contrat le plus similaire est celui offert récemment à Elias Lindholm.

Avant de s’entendre avec les Flames de Calgary pour six ans et 29,1 M$ (pour un salaire annuel moyen de 4,85 M$, contre 5,17 M$ pour Wilson), Lindholm était lui aussi joueur autonome avec compensation et les deux ont sensiblement le même âge (Wilson est même plus vieux d'un an).

Il produit cependant davantage que Wilson depuis ses débuts dans la LNH, avec 188 points comparativement à 104, et ce, avec 17 matchs de moins au compteur.

C’est d’ailleurs la même chose avec presque toutes les comparaisons possibles.

C’est le cas notamment de Sean Couturier, des Flyers de Philadelphie, de Vincent Trocheck, des Panthers de la Floride, de Reilly Smith, des Golden Knights de Vegas, et de J.T. Miller, des Rangers de New York. On peut ajouter d’autres noms à cette liste, dont Nino Niederreiter, du Wild du Minnesota, Kyle Palmieri, des Devils du New Jersey, et Brayden Schenn, des Blues de St. Louis.

Bref, les exemples sont nombreux pour démontrer que Wilson peut se considérer chanceux d’avoir touché une telle somme malgré ses statistiques.