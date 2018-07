Tom Brady coupe court à un point de presse

Tom Brady a mis fin abruptement à son point de presse au camp d’entraînement des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, samedi.

Le quart étoile a levé les feutres après une question qu’il n’a pas aimée à propos du lien entre un membre de son entourage, Alex Guerrero, et la suspension pour dopage de son coéquipier Julian Edelman.

«C’est ridicule», a-t-il lancé aux reporters présents avant de prendre la poudre d’escampette.

À voir dans la vidéo ci-dessous :

Tom Brady ended his Saturday press conference after being asked about Julian Edelman's suspension and relating it to Alex Guerrero pic.twitter.com/LDfdWqAtC2