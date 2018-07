Tiffany Joh frappe un mur à l’Omnium écossais

Meneuse par deux coups après 36 trous, l’Américaine Tiffany Joh a fait une chute drastique au classement de l’Omnium écossais en signant une carte 80, soit neuf coups au-dessus de la normale, samedi à East Lothian, en Angleterre.

Joh, qui détenait une avance de quatre coups après la première ronde, se retrouve maintenant à quatre coups des meneuses, soit la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn et la Sud-Coréenne Amy Yang.

L’Américaine a entamé la journée avec deux normales et un oiselet avant que le ciel lui tombe sur la tête. Elle a commis cinq bogueys et un double boguey aux six fanions suivants. Au deuxième neuf, elle a ajouté un double boguey et un boguey à sa fiche cumulative de 209 (-4).

Les co-meneuses ne l’ont pas eu facile non plus sur les allées du Gullane Golf Club alors qu’elles ont chacune ramené une carte de 73 (+2) pour totaliser 205 coups et se retrouver à -8.

Les Canadiennes Brittany Marchand et Alena Sharp ont pour leur part perdu du terrain en jouant respectivement 74 (+3) et 76 (+5) pour se retrouver à 10 et 12 coups de la tête.