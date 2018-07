Mondiaux juniors de plongeon : Gosselin-Paradis et Zsombor-Murray au pied du podium

Les plongeurs québécois Laurent Gosselin-Paradis et Nathan Zsombor-Murray ont pris le quatrième rang, samedi, à l’épreuve du 10 m synchro des Championnats du monde qui sont disputés à Kiev, en Ukraine.

Gosselin-Paradis, de Montréal, et Zsombor-Murray, de Pointe-Claire, ont terminé la compétition avec 302,76 points, à 1,32 point des médaillés de bronze, les Ukrainiens Yevhen Naumenko et Oleh Serbin (304,08 points). Les Chinois Li Zheng et Lian Junjie se sont imposés en récoltant 328,44 points alors que les Britanniques Matthew Dixon et Noah Willis ont suivi au deuxième rang avec 304,65 points.

Treizièmes au terme de leur premier plongeon, les deux Québécois ont relevé leurs manches pour améliorer leur sort. «Nos deux premiers plongeons nous ont coûté une médaille, mais nous avons été capables de revenir de l'arrière», a indiqué Zsombor-Murray.

Gosselin-Paradis et Zsombor-Murray se sont bien repris dans les trois suivants. «Ils étaient très bons et nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli.»

Les deux Québécois participaient à leur première rencontre internationale en duo. «En général, nous avons très bien performé et avons fait du bon travail. Nous sommes si près d’une médaille», a pour sa part mentionné Gosselin-Paradis.