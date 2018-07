Milan Lucic fustige DeMar DeRozan

L’attaquant des Oilers d’Edmonton, Milan Lucic, a vivement critiqué la vedette de la NBA, DeMar DeRozan, dans un podcast publié vendredi par Barstool Sports.

Échangé aux Spurs de San Antonio la semaine dernière, DeRozan estime que le président des Raptors de Toronto, Masai Ujiri, lui a manqué de respect en ne lui signalant pas qu’il pourrait changer d’adresse.

Lucic a émis une opinion bien arrêtée concernant la situation, poussant quelques jurons – qui ont été censurés dans les citations ci-basses.

«Il se comporte comme un [petit gamin amer] parce qu’il a été échangé en retour de [Kawhi] Leonard, qui est véritablement un des cinq meilleurs joueurs du circuit.»

Attention, langage grossier dans la vidéo ci-basse.

