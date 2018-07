Les Rockies auraient rapatrié Matt Holliday

Les Rockies du Colorado se seraient entendus avec le voltigeur Matt Holliday sur un contrat des ligues mineures, ont rapporté plusieurs médias samedi.

Il s’agirait d’un retour au Colorado pour l’athlète de 38 ans, selon plusieurs médias. Holliday a porté les couleurs des Rockies de 2004 à 2009, participant au match des étoiles à trois occasions pendant cette période.

Le voltigeur n’a pas joué cette saison et la saison dernière, il a évolué avec les Yankees de New York, maintenant une moyenne au bâton de ,231. Il avait également étiré les bras à 19 occasions et produit 64 points.

Holliday a remporté la Série mondiale lors de la saison 2011 avec les Cardinals de St.Louis.

En carrière, le vétéran a une moyenne de ,299, il a frappé 314 circuits et a produit 1217 points en 1878 rencontres disputées.