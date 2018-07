«Le feu sacré brûle pour...la vie» - Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve ne cesse de répéter que le mot retraite n’est pas dans son vocabulaire même si les occasions de rouler à bord d’une voiture de course, peu importe la discipline, ont été très limitées ces dernières années.

Mais qu’à cela ne tienne, le champion du monde de F1 en 1997 aura une nouvelle chance de démontrer qu’il n’a rien perdu de son coup de volant à l’occasion de sa présence au Grand Prix de Trois-Rivières la semaine prochaine.

Villeneuve a été recruté par l’écurie Subaru Rally Team USA pour participer à la troisième des quatre étapes du Championnat des Amériques ARX, une série de Rallycross introduite cette année en remplacement du défunt Red Bull Global Rallycross et qui fera ses débuts à la programmation du Trois-Rivières les 4 et 5 août.

Tel père, tel fils

Le pilote de 47 ans avoue qu’il a été très difficile pour lui de refuser l’offre de rouler en Mauricie.

«Après Montréal et la F1, il y a le Grand Prix de Trois-Rivières, a relaté Villeneuve, en entrevue hier au ’’Journal de Montréal’’. C’est là que tout a commencé pour mon père et pour moi aussi. Cet événement a servi de tremplin pour bon nombre de pilotes canadiens.»

En 1976, Gilles Villeneuve s’est attiré les regards de la F1 quand, à Trois-Rivières, il a battu le Britannique James Hunt qui allait être couronné champion du monde quelques mois plus tard.

Seize ans plus tard, fiston, lui, s’y faisait remarquer en Formule Atlantique avant d’accéder à la Formule Indy.

«D’autant plus, poursuit-il, que c’est un véritable happening. Le public est passionné à Trois-Rivières et vit véritablement au rythme de son Grand Prix. En fait, ça nous donne le goût d’y courir.

«Et puis, ses amateurs ont toujours été très reconnaissants envers la famille Villeneuve. Je suis super content d’y retourner et d’avoir un volant entre les mains.»

Une passion intacte

Au bout du fil, Jacques Villeneuve ne cache pas son enthousiasme. Il jubile. La course automobile, c’est sa vie, pour ne pas dire sa raison d’être.

«Ce que je fais de mieux, c’est de piloter, avoue-t-il. Ma passion est intacte et le sera ainsi jusqu’à la fin de mes jours. Le feu sacré brûle pour... la vie.»

Villeneuve doit arriver à Montréal mardi en fin d’après-midi. Le lendemain, une séance d’essais privés est prévue au Circuit ICAR de Mirabel pour lui permettre de se familiariser avec sa nouvelle monture.

«Ça fait quand même quatre ans que je n’ai pas roulé en Rallycross, explique-t-il. Mais je ne suis pas inquiet. Ça ne se perd pas. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas compétitif.

«L’important toutefois, c’est de redécouvrir les procédures de départ. C’est une opération complexe. Il y a en effet pas mal de manipulations...»

Fébreau en éclaireur

L’autre aspect primordial, raconte Villeneuve, c’est de pouvoir compter sur un bon... éclaireur [spotter en termes de course automobile].

Alors là, il ne pouvait trouver meilleur candidat en la personne de Julien Fébreau qu’il a convaincu de l’accompagner pour son aventure à Trois-Rivières.

«Il est un pilote de Rallycross lui-même (au championnat de France) et en plus, on a l’habitude de travailler ensemble », dit Villeneuve.

Depuis 2013, Fébreau décrit les Grands Prix de F1 sur les ondes de la télé française Canal + et Villeneuve est son analyste.

Ce journaliste français avait d’ailleurs participé à l’épreuve RX Light à Trois-Rivières en 2014, la même année où Villeneuve était engagé au Championnat du monde de Rallycross.

«Un bolide et un volant entre les mains au Grand Prix de Trois-Rivières, renchérit Villeneuve, c’est le meilleur moment où passer ses vacances.»

Après l’escale en Hongrie dimanche, la F1 va vivre sa pause estivale de trois semaines.

À temps plein ?

Cette nouvelle expérience en Rallycross pourrait-elle mener Villeneuve à une saison à temps plein l’an prochain ?

«Pourquoi pas ? répond-il. C’est mon souhait. Cette nouvelle association avec Subaru pourrait m’ouvrir des portes. Ce championnat ne comporte que quatre courses, ça me permettrait de jongler avec mon horaire.

«Le Rallycross est une discipline en pleine expansion. Ses courses sont courtes, mais combien spectaculaires. C’est l’avenir de la course automobile.»

En bref

Villeneuve pilotera la semaine prochaine une Subaru WRX STi d’usine préparée dans la région de Burlington, au Vermont. Son équipe dépêchera deux autres bolides en Mauricie qui seront confiés à Chris Atkinson et Patrik Sandell.

Le fils de Gilles en sera à une 6e participation au Grand Prix de Trois-Rivières. Après deux présences en Formule Atlantique (1992 et 1993), il a été vu à trois reprises en Série NASCAR (2009, 2013 et 2014). En 2014, il a aussi pris part au Championnat du monde de Rallycross, où il avait été éliminé après la troisième manche le samedi à bord de son bolide commandité par les Rôtisseries Saint-Hubert.