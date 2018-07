La première manche suffit aux Cardinals

Une poussée de six points en première manche des Cardinals St. Louis a été suffisante pour qu’ils l’emportent 6-2 sur les Cubs de Chicago, samedi, au Busch Stadium.

Dans cette manche fatidique, le voltigeur de gauche Marcell Ozuna a frappé un grand chelem.

Cette onzième longue balle de la saison était une première pour le joueur de 27 ans depuis le 16 juin.

Jose Martinez et Yairo Munoz ont produit les autres points.

La victoire est allée à la fiche de Miles Mikolas (11-3) qui a permis les deux points adverses et six coups sûrs en six manches de travail.

Chez les perdants, Javier Baez a étiré les bras pour une 21e fois cette saison.

Le lanceur partant José Quintana (9-7) a évidemment obtenu la défaite.

Œuvrant pendant trois manches sur la butte, il a accordé six points en six coups sûrs et donné trois passes gratuites.