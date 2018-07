Coupe Ryder : Jim Furyk réfléchit encore

Dans trois semaines exactement, on connaîtra l’essentiel de la formation américaine qui participera à la Coupe Ryder, au sud-ouest de Paris, en septembre.

Les huit golfeurs en tête du classement des points à cette compétition par équipe seront automatiquement qualifiés après le quatrième et dernier tournoi majeur de la saison, le Championnat de la PGA, le 12 août.

Présent à Glen Abbey cette semaine, le capitaine de la formation des États-Unis, Jim Furyk, a discuté du tournoi attendu qui se déroulera en France du 25 au 30 septembre. Sa formation sera en quête d’une première victoire en sol européen depuis 1993 !

Après la qualification automatique, Furyk et ses adjoints auront à sélectionner trois golfeurs de leur choix le 4 septembre. Une semaine plus tard, il fera l’annonce de son dernier choix, qui viendra compléter sa formation de 12 golfeurs.

Ayant visité et joué deux fois le Golf National, le capitaine a une bonne idée de ce qui l’attend. Il a également observé ses gros canons sur ce parcours. Il souhaiterait également voir comment de longs cogneurs tels que Bubba Watson et Tony Finau se débrouilleraient sur ce terrain fondé en 1990 et dessiné par les architectes Hubert Chesneau et Robert Von Hagge.

Stratégique

Long de 7200 verges, le Golf National à normale 72 est d’une grande beauté. Il requiert une bonne stratégie depuis les tertres de départ, puisque le second coup est d’une importance capitale.

«Les gars doivent se retenir sur les tertres assez souvent. Ils devront privilégier la précision pour frapper les allées. Ensuite, ils pourront avoir de courts fers pour entrer au vert», a expliqué Furyk, qui devra faire des choix judicieux dans la composition de sa formation.

«Ils auront souvent des cocheurs jusqu’à fer 7 lors du second coup, a-t-il ajouté. Ceux qui pourront attaquer depuis de courtes distances auront à réussir les roulés. C’est ce qui sera la clé sur ce parcours.»

Pour l’instant, Brooks Koepka, Dustin Johnson, Patrick Reed, Justin Thomas, Bubba Watson et Jordan Spieth sont mathématiquement qualifiés. Il serait surprenant de les voir couler à pic. Furyk doit aussi s’assurer de la composition de ses paires.

Quant à la possibilité de sélectionner Tiger Woods, il ne l’écarte pas de ses cartes. Tout dépendra de la fin de la saison et de sa performance au dernier tournoi majeur. Woods est néanmoins son cocapitaine pour la Coupe Ryder, en compagnie de Steve Stricker et Davis Love III.