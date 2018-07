F1: Lewis Hamilton le plus rapide en Hongrie; Lance Stroll 15e

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s'est offert la position de tête du Grand Prix de Hongrie, la 77e de sa carrière, lors de qualifications disputées sous une pluie battante samedi sur le Hungaroring, à Budapest.

Le Canadien Lance Stroll a accédé à la Q2, en réalisant le 13e chrono de la Q1, mais a effectué un tête-à-queue, endomageant son aileron avant. Il n'a pas enregistré de temps lors de la Q2 et s'éclancera ainsi de la 15e position.

Hamilton, le meneur du Championnat du monde de F1, devancera en première ligne dimanche son coéquipier finlandais Valtteri Bottas et les Ferrari de l'autre Finlandais Kimi Räikkönen et de l'Allemand Sebastian Vettel en deuxième ligne.

«On ne pouvait pas s'attendre à ça» sur un tracé habituellement peu favorable aux Mercedes, a commenté l'Anglais, déjà vainqueur surprise sous la pluie dimanche dernier en Allemagne, alors qu'il n'était que 14e sur la grille.

«Les autres (Ferrari et Red Bull, ndlr) étaient plus rapides que nous lors des essais puis les cieux se sont ouverts et ça a remis les choses à zéro», a-t-il poursuivi.

L'Espagnol Carlos Sainz Jr (Renault) et le Français Pierre Gasly (Toro Rosso) occuperont la troisième ligne, devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qu'on a vu plus habile sur piste mouillée, et le Néo-Zélandais Brendon Hartley (Toro Rosso).

Les Haas du Danois Kevin Magnussen et du Français Romain Grosjean complètent le top 10 des qualifications.

Parmi les favoris, le battu du jour est l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) qui n'a pu faire mieux que le 12e temps.

À noter l'élimination dès la première partie des qualifications des deux Force India du Français Esteban Ocon (18e) et du Mexicain Sergio Pérez (19e), dans un week-end décidément difficile.

Plus de détails suivront.

Grille de départ

1re ligne

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

2e ligne

3. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)

4. Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

3e ligne

5. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault)

6. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda)

4e ligne

7. Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault)

8. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda)

5e ligne

9. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

10. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

6e ligne

11. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault)

12. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault)

7e ligne

13.Nico Hülkenberg (GER/Renault)

14. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari)

8e ligne

15. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)

16. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault)

9e ligne

17. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari)

18. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)

10e ligne

19. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)

20. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes)

Qualifications no. 3

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:35.658

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:35.918

3. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:36.186

4. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:36.210

5. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:36.743

6. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:37.591

7. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:38.032

8. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:38.128

9. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:39.858

10. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:40.593

Qualifications no. 2

1. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:28.636 (Q)

2. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:30.771 (Q)

3. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:31.178 (Q)

4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:31.242 (Q)

5. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:31.286 (Q)

6. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:32.081 (Q)

7. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:32.590 (Q)

8. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:32.762 (Q)

9. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:32.968 (Q)

10. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:33.650 (Q)

Éliminés

11. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:35.214

12. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:36.442

13. Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:36.506

14. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:37.075

15. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) Non chronométré

Qualifications no. 1

1. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:16.666 (Q)

2. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:16.940 (Q)

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:17.123 (Q)

4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:17.419 (Q)

5. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:17.526 (Q)

6. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:17.829 (Q)

7. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:17.901 (Q)

8. Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:17.905 (Q)

9. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:18.208 (Q)

10. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:18.314 (Q)

11. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:18.429 (Q)

12. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:18.540 (Q)

13. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:18.560 (Q)

14. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:18.577 (Q)

15. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:18.641 (Q)

Éliminés

16. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:18.782

17. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:18.817

18. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:19.142

19. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:19.200

20. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:19.301