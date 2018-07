Encore l’or pour Sophia Jensen aux Mondiaux juniors

(Sportcom) – Après avoir décroché l’or au C1 500 m vendredi aux Championnats du monde juniors de Plovdiv, en Bulgarie, la canoéiste québécoise Sophia Jensen a répété ses exploits samedi en devenant également championne du monde junior au 200 m.

Jensen a terminé première à l'épreuve du C1 200 m grâce à un temps de 46,873 s, devançant ainsi la Hongroise Bianka Nagy (47,649 s) et la Slovaque Lucia Valova (48,377 s), médaillées d'argent et de bronze.

«C’est fascinant comment les athlètes de notre équipe féminine de canoë peuvent faire paraître facile ce qu’elles font. Mais nous remarquons chaque jour le travail acharné et tous les efforts qui se cachent derrière leurs succès, a commenté Anders Gustafsson, entraîneur-chef de Canoë Kayak Canada, par voie de communiqué. Ces courses sont extrêmement difficiles à gagner et je suis extrêmement fier de nos filles et de leurs réalisations aujourd'hui.»

Jensen, de Chelsea, s’est également qualifiée pour la demi-finale du C2 500 m en compagnie de sa partenaire Julia Lilley Osende. La paire canadienne a terminé première de sa vague en 2 min 1,969 s. Les canoéistes canadiennes seront en demi-finale dimanche.

Deuxième de sa demi-finale au K1 200 m, le kayakiste Alexandre Martin a quant à lui pris le cinquième rang en finale A. Il a enregistré un chrono de 35,963 s.