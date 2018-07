Chris Archer dans la mire de plusieurs équipes

Le lanceur des Rays de Tampa Bay Chris Archer susciterait de l’intérêt d’au moins trois équipes à l’approche de la date limite des transactions du baseball majeur.

Selon plusieurs sources, les Dodgers de Los Angeles, les Yankees de New York et les Padres de San Diego tentent de s’approprier les services du droitier de 29 ans.

#Yankees , #Dodgers and #Padres among teams trying for #Rays ’ Chris Archer, sources tell me and @JimBowdenGM .

The #Rays trade talks on Chris Archer are "intensifying'' as the deadline nears, sources say. Still hard to handicap if anyone will ante up with the return Tampa Bay wants. It's a No. 1 starter type of price tag, and he's under team control through 2021. Multiple teams involved.