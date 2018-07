Une défaite pour Olivier Aubin-Mercier

Olivier Aubin-Mercier n’a pas été en mesure de signer une cinquième victoire consécutive, samedi soir, lors de l’UFC Calgary.

Aubin-Mercier (12-3) a perdu face à Alexander Hernandez (10-1) par décision unanime des juges.

Le «Canadien Gangster» a été dominé pendant le premier et troisième round, prenant le dessus pendant seulement 3 min 43 s. L’Américain a également porté 39 frappes significatives contre 19 pour le favori de la foule.

Après le combat, le natif de Montréal a expliqué qu’il a rapidement senti de la fatigue.

«C’était difficile, j’étais stressé avant le combat. Je croyais pouvoir le fatiguer, mais finalement j’étais aussi fatigué que lui.»

Le spécialiste du judo est reconnu pour son combat au sol, mais malheureusement pour lui, il n’a su utiliser cet atout. Il a tenté six mises au sol et en a réussi seulement deux.

«J’aurais dû l’amener au sol avant, j’attendais qu’il se fatigue. C’était une erreur tactique contre un gars plus jeune et plus fort», a ajouté Aubin-Mercier.