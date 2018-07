Alex Barré-Boulet: sur les traces de Gourde

Sacré meilleur joueur junior au pays, Alex Barré-Boulet ne peut s’empêcher de regarder le cheminement d’un autre porte-couleurs de l’organisation du Lightning de Tampa Bay pour croire en ses chances d’évoluer un jour dans la Ligue nationale de hockey.

Meilleurs pointeurs du circuit Courteau à 20 ans, deux joueurs de petite stature, deux joueurs qui ont été ignorés lors du repêchage de la LNH et deux joueurs qui ont le même agent ; c’est le cheminement que partagent Alex Barré-Boulet et Yanni Gourde.

À 20 ans, Yanni Gourde terminait au premier rang des pointeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec une récolte de 124 points lors de la saison 2011-2012.

Le cheminement de l’ancien des Tigres de Victoriaville a de quoi encourager Alex Barré-Boulet, qui a lui aussi trôné au sommet des pointeurs à sa dernière saison dans la LHJMQ avec 116 points.

Motivé

«C’est vraiment motivant quand je regarde le cheminement fait par Yanni [Gourde]. On est deux joueurs avec un background assez similaire, c’est certain que ça me montre qu’en travaillant fort, je peux atteindre mon but d’évoluer dans la LNH», a-t-il expliqué lors d’une entrevue avec «Le Journal de Montréal».

Au cours de la dernière campagne avec le Lightning de Tampa Bay, l’attaquant de 26 ans s’est imposé avec une récolte de 25 buts et 39 mentions d’aide pour un total de 64 points en 82 parties de saison régulière.

De son côté, l’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand a acquis de l’expérience lors des deux dernières années, puisqu’il a été invité au camp des Kings de Los Angeles en 2016 et celui des Golden Knights de Vegas l’an dernier.

Il entend ne pas se mettre de pression sur les épaules cette fois.

«L’équipe m’a fait confiance en m’offrant un contrat. Je veux montrer que je le mérite à chaque fois que j’embarque sur la patinoire. Peu importe où je vais évoluer, je vais tout donner», a-t-il renchéri vendredi.

Alex Barré-Boulet avait paraphé son premier contrat professionnel d’une durée de trois ans avec l’organisation du Lightning de Tampa Bay le 1er mars dernier.