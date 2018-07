Stroman tentera de relancer les Jays

Après avoir bénéficié d’une journée de repos jeudi, les Blue Jays reprennent l’action ce soir contre les White Sox à Chicago.

Voyez à compter de 20h à TVA Sports cette première rencontre d’une série de trois entre les deux équipes.

Le lanceur Marcus Stroman (3-7) sera envoyé au monticule pour tenter de relancer l’équipe de Toronto, qui a perdu ses trois derniers matchs.

Reynaldo Lopez (4-8) sera quant à lui le partant des Sox.

Les joueurs des Jays n’ont pas joué jeudi, mais leur directeur général a été fort occupé en procédant à deux transactions. Ross Atkins a d’abord échangé le releveur Seung-Hwan Oh aux Rockies en retour des jeunes Chad Spenberger et Forrest Wall de même qu’un joueur à être nommé plus tard. Il a ensuite conclu un pacte avec les Yankees, qui ont obtenu les services du lanceur partant J.A Happ contre le joueur d’avant-champ Brandon Drury et le voltigeur Billy McKinney.