L’Impact commente la saga Jimmy Briand

La direction de l’Impact de Montréal a expliqué vendredi à l’entraînement pourquoi Jimmy Briand n’a finalement jamais pris l’avion pour devenir un membre de l’équipe en Major League Soccer (MLS).

Nick De Santis, vice-président des relations internationales, était parvenu à une entente avec l’attaquant français, mais ce dernier a ajouté des demandes de dernières minutes qui ne convenaient pas à l’Impact, selon Adam Braz, directeur technique de la formation.

Braz: « Nick De Santis était en charge des discussions. Il est revenu et nous a dit que tout était fait. [...] On avait préparé le tout avec la #MLS. Quand est arrivé le temps de prendre l’avion, il a changé d’avis et a fait des demandes supplémentaires » #IMFC