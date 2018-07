Les Phillies acquièrent Asdrubal Cabrera des Mets

Les Phillies de Philadelphie ont ajouté de la profondeur à leur effectif en s'appropriant le joueur d'avant-champ Asdrubal Cabrera des Mets de New York, vendredi.

En retour, la formation de la Pennsylvanie a obtenu les services du lanceur des ligues mineures Franklyn Kilomé.

