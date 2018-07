Kevin Tway aux commandes à l'Omnium canadien

Kevin Tway a profité des conditions de jeu favorables en matinée pour s’emparer de la tête de l’Omnium canadien à Glen Abbey, vendredi.

L’Américain de 29 ans a collé un score de 65 (-7) aux côtés du 66 (-6) affiché en ronde initiale.

Ayant pris le départ vers 9 h, il a eu droit à du soleil et peu de vent. Éole s’est toutefois levé vers l’heure du dîner en venant embêter les golfeurs durant l’après-midi.

«Ce sont vraiment deux bonnes journées de travail. Je frappe bien et loin, ce qui aide par ici en touchant les allées. Je peux ensuite frapper d’excellents coups de fer. Et je cale de bons roulés, ce qui est très bien», a résumé Tway dont le père, Bob, a remporté l’Omnium en 2003 à Hamilton.

Kim Whee et Keegan Bradley sont à sa poursuite, un coup derrière avec une fiche cumulative de -12. Byeong Hun An et Johnson Wagner suivent à -11 alors que quatre golfeurs, dont le meneur mondial Dustin Johnson, partagent le sixième rang à -10.

Savoie échoue

Le Québécois Joey Savoie était en voie de s’immiscer dans les rondes du week-end. En fait, il a flirté avec le couperet durant l’après-midi sans être en mesure d’y résister. Il a offert la meilleure performance parmi les trois représentants de la Belle Province.

«Je suis assez déçu, car je crois que j’avais le jeu pour éviter le couperet. C’était ma première expérience sur la PGA et j’ai réussi à jouer sous la normale au cumulatif», a dit celui qui a ramené une carte de 72, vendredi. Il termine donc à -1 au total.

«J’ai vu ce que je dois travailler, a-t-il poursuivi. Je dois mieux lire les verts même si j’ai bien fait avec mon fer droit. J’avais au moins la bonne vitesse. Et je dois frapper plus souvent dans l’allée. C’est la gestion du parcours. Pour le reste, j’exécutais de bons coups.»

Séquence mémorable

Au sein du trio regroupant le meneur Kevin Tway, Keegan Bradley a offert une formidable poussée aux spectateurs en fin de parcours. L’Américain, vainqueur du championnat de la PGA en 2011, a terminé avec une séquence « oiselet-aigle-oiselet-aigle » sur les normales 3, 5, 4 et 5 du 15e au 18e fanion.

En retranchant subitement six coups à la normale, il s’est ainsi approché à un coup de la tête grâce à cette ronde de 63 (-9).

«C’était complètement cinglé. J’ai réussi à tourner une journée bien ordinaire en journée bien spéciale. Il n’y a pas beaucoup de parcours où nous pouvons réaliser cela. C’est ce qui fait en sorte que c’est tout un exploit.»

Il faut aussi souligner qu’il avait réalisé un aigle plus tôt au second drapeau, une étroite normale 5 de 513 verges en seconde ronde. En fin de compte, il a donc réussi trois aigles.

«Je n’ai jamais fait ça de ma vie en une ronde. J’aurais pu le faire une fois au Championnat des joueurs au 16e trou, mais je n’avais pas réussi», a-t-il raconté.

En imitant Tommy Fleetwood, qui avait réussi ce tour de force en première ronde jeudi, Bradley est devenu le 31e golfeur à réaliser l’exploit dans le circuit de la PGA depuis la compilation des statistiques en 1970. En 2015 à Glen Abbey, Eric Axley avait fait pareil.

Parmi les 308 rondes complétées par les 154 participants, on en compte 194 sous la normale.

Plusieurs gros canons n’ont pas résisté au couperet. Bubba Watson, Brooks Koepka, Sergio Garcia et Matt Kuchar sont du lot.