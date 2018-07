Dossier Briand : les joueurs de l’Impact en rient déjà

Pour Samuel Piette, la non-acquisition de Jimmy Briand ne l’empêchera pas de dormir.

«Ça ne change rien pour nous. C’est sûr qu’il y avait eu une annonce et c’était presque finalisé, mais bon ça ne s’est pas fait à la dernière seconde. Nous, on aurait aimé avoir du renfort, mais on va voir si quelqu’un d’autre peut se joindre à nous.»

Les joueurs de l’Impact ont plutôt pris la nouvelle avec humour.

«Il y a eu des petites blagues. [Daniel] Lovtiz est rentré et il a dit "Salut, moi c’est Jimmy" en niaisant, mais c’est juste drôle. On peut juste en rire rendu là.»