Dean Lombardi ne peut s'entretenir avec les Canucks

Dean Lombardi aurait été un prétendant au poste de président des opérations hockey des Canucks de Vancouver, mais sa situation contractuelle l’empêche de discuter avec la formation canadienne.

Jeudi après-midi, le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman rapportait que l’ex-directeur général des Kings de Los Angeles était «un sérieux candidat» à la présidence du club britanno-colombien après le départ de Trevor Linden.

Or, vendredi, Lombardi a révélé qu’il avait paraphé une entente de trois ans avec les Flyers de Philadelphie. Cette entente ne comprend pas de clause échappatoire.

